Quand SCH, Soso Maness et Jul s’affrontent à la pétanque

SCH, Soso Maness et Jul ont tapé une partie de pétanque à Marseille.

par Team Mouv'

Vendredi 2 juillet 2021 JuL a diffusé son dernier album Demain ça ira, il explique d'ailleurs son projet dans une interview pour Mouv'. Il s'est aussi confié sur 13'Organisé, le collectif marseillais crée par le J . L'équipe de Brut a suivi cette joyeuse bande de rappeurs dont SCH, Soso Maness, L'Algérino pendant un week - end bien dingue . Au programme : fous rires, pétanque, piscine. . . ça avait l'air bien ouf !

Promo, claquette chaussette et pétanque

Dans cette vidéo pleine de soleil et de bons sentiments on découvre JuL entourés de tout ses gâtés . Evidemment, le rappeur fait une partie de pétanque avec ses potes marseillais . L'équipe de l'ovni joue contre Soso Maness, SCH et Sauzer ! Pas de suspens, il y en a certains qui sont plus ou moins mauvais joueurs ! Pas le temps de titiller le cochonnet trop longtemps car il y a une promo à faire ! A la fin de la vidéo la bande a réservé une petite surprise au journaliste de Brut, à découvrir ci - dessous :

JuL ou la générosité incarnée

Dans cette vidéo, on découvre JuL fidèle à lui - même et à sa personnalité douce en interview . Il montre aussi dans cette séquence son côté ultra généreux . Il explique d'ailleurs pourquoi il a créé le collectif 13'Organisé : "__Ça me fait plaisir de faire plaisir, alors on fait profiter la ville ! " Pas vraiment du genre à se mettre tout le temps en avant sous les projos, il laisse la place au soleil pour mettre en avant des petits talents . Ces nouveaux rappeurs épaulés par JuL avouent que 13'Organisé a vraiment crée un sentiment d'appartenance et de solidarité entre les artistes de Marseille . Et on le sait tous, percer dans le game c'est pas facile, mais le J est là pour ça !