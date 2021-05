Quand SCH débarque en scooter en pleine interview de Soso Maness

Débarquer en scooter pendant l'interview de son collègue ? SCH l'a fait.

par Team Mouv'

Quand SCH n'est pas en train de tout donner sur un morceau, il sait faire preuve de légèreté . Le baron de Marseille aime beaucoup déconner et fait preuve de pas mal d'humour jusqu'à être carrément hilarant .

Une entrée fracassante

C'est lors d'une interview pour le média Grünt, dans laquelle Soso Maness était l'invité, que son compère SCH s'est illustré avec une entrée fracassante. En effet, alors que Soso était en train d'évoquer son processus de création, question très sérieuse donc, SCH est arrivé sur un scooter tout en klaxonnant devant un présentateur complètement mort de rire et Soso Maness dépassé par les évènements, et c'est ce qui est le plus drôle dans cette scène : le manque de réaction de Soso qui semble habitué à ce genre d'interventions .

Vous avez vu quand je vous ai déjà dit qu’il avait un vrai problème psychologique, il est vraiment fou ce mec . T’as fait l’entrée du turfu mec .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et pour ajouter au gag, SCH n'est même pas resté pour la fin de l'interview : il s'est simplement contenté de faire irruption en scoot et repartir comme si de rien était . Un vrai crack ce SCH . Pour visionner l'intégralité de l'interview c'est juste ici :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix