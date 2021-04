Quand Sadek revient sur l'anecdote : "va braquer..." en direct sur Mouv'

Johnny Niuum a remis les choses au clair sur la fameuse anecdote "va braquer..." !

par Team Mouv'

Tout le monde sait que Sadek a bon caractère, mais qu'il peut vite devenir "ronchon" . C'est un peu le thème de la fameuse anecdote du "Va braquer !" que le rappeur de Neuilly - Plaisance avait raconté dans une interview il y a quelques années . A l'époque, l'histoire avait fait couler beaucoup d'encre et Sadek qui était l'invité de Céline, Fif et Cefran dans Mouv Rap Club, a voulu remettre les points sur les i .

Il sortait d'un tournoi de Poker

"Je me rends compte que j'ai mal raconté l'histoire" explique Sadek . Le jour où l'artiste s'est retrouvé à conseiller à un mendiant de braquer, il sortait en fait d'une compétition de Poker . Alors quand le mendiant demande à Sadek un peu d'argent, celui - ci lui offre les jetons qu'il avait gagné aux cartes . "Je crois qu'il y avait un truc du genre 180euros__, vraiment un petit truc pas mal tu vois ?" explique le rappeur à Cefran . Sauf que quand l'homme se repointe 20 minutes plus tard en se plaignant qu'il ne peut pas faire changer les jetons . . . Johnny Niuum perd patience . "Franchement, ça m'a énervé de ouf et en plus à ce moment là j'étais dans un très mauvais délire" regrette t - il .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Vulgaire, violent et ravi d'être là"

"C'est bien que tu m'en parles parce que ça va me permettre de repréciser ma pensée" poursuit l'artiste . Si il assume complètement sa prise de position, il précise tout de même qu'évidement, la criminalité n'est pas la seule solution qui s'offre aux gens dans la misère . "Les gars, arrêtez de vous plaindre, agissez ! C'est tout ." résume Sadek : "Moi je me plains pas, je suis force de proposition . Et je me mange des murs jusqu'à trouver Poudlard" . Tout est - dit .

Avec cette mentalité, Dek - Sa s'est forgé une carrière en béton armé dans le rap français . Depuis des années, il enchaîne les projets musicaux et les business divers . Récemment, il a dévoilé son dernier projet intitulé gentillement : Aimons - nous vivants. Et vous pouvez réécouter son passage à Mouv Rap Club juste ici.