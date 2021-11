Quand Orelsan dédicace PNL et Ademo

Dans son nouvel album, Orelsan rend hommage à PNL.

par Team Mouv'

C'est le grand jour pour Orelsan, son 4ème album solo Civilisation est disponible sur toutes les plateformes de streaming .

Un projet constitué de 15 titres avec des jolis feats : The Neptunes, Skread son producteur de toujours et Gringe, son fidèle acolyte . Le titre qui nous intéresse là, c'est Seul avec du monde autour dans lequel ilraconte sa vie quotidienne, son travail sur ses textes, sa vie familiale, son avis sur Paris “ville de merde” . Visiblement fan de karaoké, Orel glisse une petite dédicace golri à un autre poids lourd du rap français : PNL et précisement Ademo .

Soirée karaoké, je chante "Au DD", Ademo, c'est ma sœur

Une phase sympa qui montre tout le respect qu'a le rappeur normand envers le duo légendaire des Tarterêts .