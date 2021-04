Quand Mister V parodie SCH avec sa moto

Mister V a encore frappé et cette fois-ci c'est SCH qui en fait les frais.

par Team Mouv'

Mister V reste le roi incontesté de la vanne et de l'humour ( parfois gras ) qu'il maîtrise si bien que cela semble inné chez lui . Son humour n'ayant aucune limite, il lui arrive parfois d'imiter des personnages ou de prêter à certaines personnes une autre identité plus caricaturée .

Mister V : roi du trolling

C'est le cas ici, avec une vidéo d'abord partagée sur une story Instagram ( puis repartagée sur Twitter ) dans laquelle on y voit une arrivée remarquée du rappeur SCH sur une moto - visiblement un nouveau modèle - puis la vidéo se fige pour laisser place au talent de Mister V . En effet celui - ci en profite pour doubler l'extrait vidéo en caricaturant SCH avec les paroles suivantes et un ton et un accent du sud très exagéré : "Moi, j'adore la moto, la combustion du moteur à propulsion sur des centaines de kilomètres, les cheveux au vent, j'adore ça" . Une caricature simple et efficace qui n'a pas manqué de faire rire les internautes .

Pour l'instant, l'intéressé ( SCH ) n'a pas encore répondu à Mister V, mais cette petite vanne pourrait peut - être donner lieu à une collaboration future !