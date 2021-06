Quand Médine et sa famille font une sortie scolaire inversée avec les profs

Médine a emmené tous les profs de ses enfants au restaurant.

par Team Mouv'

On a pu remarquer que Médine est très proche de ses fans et grâce à son compte Instagram il montre les coulisses de son quotidien . Dans ses stories on embraque dans les aventures de la “Khan Family” .

Cette fois - ci, lui et sa femme ont fait une surprise XXL . . . non pas à leurs enfants, mais à aux enseignantes maternelles de leur école comme l'a repéré Interlude ! Au menu : restau, bus privatisé, et battle de danse .

Un très beau geste de la Khan Family

Médine fait toujours les choses en grand pour faire plaisir . Le cœur sur la main il a voulu remercier les professeurs de ses trois enfants pour leur dévouement toutes ces années . Sans pression, le rappeur de 38 ans et sa femme ont loué un bus pour tout le corps enseignant . Toute l’équipe est partie en sortie scolaire inversée direction le restaurant .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Battle de danse sur Petrouchka et apéro dînatoire

Les rôles inversés, les profs ont pu souffler et s’amuser comme des gamins . Le couple a même poussé l’idée super loin avec de vraies attestations de sortie scolaire. On pouvait y lire : "_Afin de clôturer cette éprouvante fin d’année et pour vous remercier d’avoir éduqué nos trois enfants durant toutes ces années de maternelle…"_Après le repas, les festivités ont découlés sur une battle de danse . Dans sa story Insta on voit “Madame Chicot la légende”, une professeure, danser sur le hit Petrouchka de Soso Maness. Une scène mémorable, on vous le dit . L’artiste du Havre a même fait des pas de danse, une séquence digne du “Grand Médine”.

On est presque certains que le rappeur et sa femme sont le genre de parents que tous les profs rêveraient de voir débarquer à une réu parent - profs .