Quand le vestiaire de Madrid s’ambiance sur du Alonzo

Les joueurs du Real Madrid fêtent leur victoire sur du rap français.

Alors que le Real Madrid remportait la Ligue des Champions ce samedi 28 mai dernier, sur un score de 1 à 0 face à Liverpool, les joueurs ont ambiancé le vestiaire, à la fin du match, avec le morceau à succès Tout va bien d'Alonzo, en featuring avec Ninho et Naps.

Tout va très bien pour les madrilènes

C'est au terme d'un parcours exceptionnel que le Real Madrid a remporté ce samedi 28 mai, sa 14ème coupe de la Ligue des Champions. Si la soirée aura connu des déboires dus à des failles dans son organisation, rien ne pouvait toucher à la joie des joueurs madrilènes qui ont fêté la victoire en équipe après la rencontre, en musique et pas sur n'importe laquelle...

Alors que le morceau Tout va bien, en collaboration avec Ninho et Naps, issu de l'album Quartiers Nord d'Alonzo, s'est récemment hissé dans le Top Mondial Spotify, son succès s'est également traduit lors de cette soirée magique. Le titre, qui résonnait en fond d'une vidéo durant laquelle Thibaut Courtois a pris la parole, a totalement enjaillé le vestiaire de Karim Benzema et notamment David Alaba qui n'a pas hésité à interrompre son coéquipier et à taper sa meilleur gestu.

Et ce n'est pas le seul morceau de rap francophone qui a rythmé le bonheur des joueurs ce soir là puisqu'en effet, Eduardo Camavinga a visiblement pris les contrôles du son pour s'enjailler sur Gasolina, un des titres du nouvel album de Tiakola.

Une nouvelle preuve que le rap français et le football font très bon ménage.