Le jour où la Sexion d'Assaut a mis un vent à Jay-Z

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, la Sexion d'Assaut a remballé Jay-Z.

Invité pour une interview avec le média Interlude pour la sortie de son EP, Alpha pt . 1, Black M, ancien membre du groupe Sexion d'Assaut qui a révolutionné le paysage du rap français vers 2010 en a profité pour revenir sur les moments forts de sa carrière .

Jay - Z recalé par Sexion d'Assaut

Dans un extrait sélectionné, Black M revient sur les temps forts de la carrière de Sexion d'Assaut et notamment sur un moment anecdotique lors d'une rencontre avec Jay - Z. Dans l'extrait, Black M explique que la Sexion d'Assaut avait été invité à faire la première partie de la légende du rap us, mais que quelque chose s'est visiblement mal passé et que le groupe a préféré se retirer : "On nous avait invité à la première partie de Jay - Z, mais on ne l'a pas faite pour différentes raisons, on était même déjà dans les loges et tout, mais y a eu un truc qu'on a pas apprécié du coup on a dit Jay - z ou pas Jay - Z, on se barre ! " confie t'il sans rentrer dans les détails avant d'ajouter "c'était vraiment barge" .

Si Black M reste assez vague sur les raisons de cet incident, on peut supposer qu'il y a eu quelque chose venant du coté de l'équipe de Jay - Z . En 2019 déjà, Niska avait alerté sur le manque de considération des rappeurs US envers les rappeurs français . . . .