Quand Gazo et Koba LaD se croisent à Dubaï

Quand Gazo retrouve Koba LaD à Dubaï, ça donne un moment bien amusant.

par Team Mouv'

Lorsque les rappeurs collaborent ensemble on ne sait jamais réellement quel type de relation ils entretiennent à l'extérieur. Ce mardi 28 décembre Koba LaD et Gazo nous ont prouvé que leur entente n'était pas que musicale.

"Il va vous faire bétom Koba"

En ce moment c'est les vacances, et certains en ont profité pour prendre du bon temps du côté de Dubaï, c'est le cas de Gazo et Koba LaD. Et alors que l'auteur de HAINE&SEX se produisait pour la première fois dans la ville desdes Émirats arabes, il a croisé son camarade Koba au volant d'une Ferrari. Gazo en a profité pour filmer le rappeur du Bat7 tout en se moquant de son attitude au volant, nous offrant un beau moment de fou rire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour rappel, les deux rappeurs se connaissent bien puisque Koba LaD a invité Gazo sur son projet Cartel : Volume 1, sur le titre Daddy Chocolat. Un morceau qui aura d'ailleurs été l'un des tubes de cet été 2021 et qui a été certifié single de diamant en novembre dernier.