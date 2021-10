Quand Fianso fait une conférence à l’école de commerce l’ESSEC

Sofiane a débarqué à l'ESSEC, une grande école de commerce française.

par Team Mouv'

Fianso est décidément partout ces derniers temps . Loin de s'en tenir à la musique, le rappeur du 93 multiplie les projets . Il a été récemment vu à l'ESSEC, où il a apparemment participé à une conférence - débat .

Sofiane n'est pas seulement un rappeur, et il l'a prouvé maintes fois : comédien dans le rôle de Gatsby en février 2022 au théâtre du Chatelet, il a récemment annoncé réciter un conte sur les planches pour l'Opéra de Lyon. Artiste multitâches, ce dernier semble ne jamais s'arrêter, et la dernière nouvelle le confirme : Fianso a carrément été invité à l'ESSEC .

Une vie atypique, beaucoup à transmettre

Deuxième école de commerce française, l'ESSEC est un lieu très prestigieux . L'école, qui invite souvent des personnalités comme Nicolas Hieronimus, PDG de L'Oréal, en juin dernier, a cette fois fait fort en conviant un invité inattendu : Sofiane .

Devant un campus qui s'ambiance sur le son Remontada, le rappeur du 93 apparaît plein de confiance pour expliquer son parcours . Et quel parcours ! L'artiste aux nombreuses casquettes a su créer aussi bien des tubes que des formats mythiques comme Rentre dans le Cercle__ . Après avoir fondé son propre label et s'être illustré dans le rap, le cinéma et le théâtre, Fianso a beaucoup à dire et à transmettre .

On envie les élèves de l'école qui ont pu avoir une séance de coaching en direct avec l'artiste, tant son parcours est atypique et enrichissant. Et on espère qu'il n'est pas prêt de s'arrêter .

