Prime de retour avec un nouvel EP

Prime envoie son nouveau projet et signe son come-back.

par Team Mouv'

Après un peu plus de 2 ans sans avoir sorti de projet, Prime est de retour avec un nouvel EP sobrement intitulé RE.

RE.

C'est la surprise de cette semaine. Annoncé la veille, le nouvel EP de Prime, RE, (dont un de ses titres a été joué en exclusivité sur Mouv' par Dirty Swift), a vu le jour sur les plateformes ce mercredi 15 juin à minuit.

Après une longue absence médiatique tout de même parsemée de quelques singles, notamment Canon long, le fameux titre Kelawin (hymne de la Karmine Corp, club d'esport dont il est le co-fondateur avec Kameto), QLF ou encore Un pied (tous présents dans ce nouveau projet), le youtubeur, streameur et rappeur est officiellement prêt à revenir dans le rap game.

Fort de 11 morceaux, ce 3ème projet fait suite à USSO et Xander et anticipe le KCX 2, tournoi d'esport organisé par la Karmine Corp qui aura lieu le 21 juin prochain à L'Acccor Arena de Bercy. Un tournoi qui mêlera gaming et musique puisqu'un Half Time Show est prévu, durant lequel il est fort probable que Prime interprète quelques uns de ces titres lors d'un concert exclusif.

