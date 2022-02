Pourquoi Sofiane refuse de prendre des positions publiques

Sur le plateau de l'émission 'On est en Direct' pour la promotion de la pièce de théâtre 'Gatsby le Magnifique' le 12 février, le rappeur a expliqué les raisons de son refus de prises de positions politiques publiquement.

par Team Mouv'

L’adaptation du célèbre roman de Scott Fitzgerald en pièce de théâtre musicale se joue du 16 au 20 février au théâtre du Châtelet à Paris . Sofiane Zermani aka Fianso y tient le rôle principal . Il était invité sur France 2, le plateau de Léa Salamé et Laurent Ruquier pour en faire la promotion . À cette occasion, le rappeur du 93 s’est vu questionné sur son refus de faire certaines interviews .

Le bougnoul de service c’est pas moi, j’ai très peur de la récupération politique

Citant cette phrase, prononcée par le rappeur pour les InRocks en 2016, l'animatrice l’a questionné sur son refus de prendre des positions publiques . Sofiane a expliqué que ce n'est pas par manque d'envie, ou de conscience, mais qu'il fait cette démarche consciemment .

Il a pris le temps d’expliquer son rapport à l’art, à la politique, et pourquoi est - ce que le mélange des deux doit, selon lui, se faire avec précaution : "La réalité, c'est que j'aime être un artiste, j'aime donner du baume au gens, et donner mes positions politique ou religieuses me donnent l'impression de ne pas être à ma place . "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Plus que cela, selon lui le manque de temps pour développer une opinion complexe, et le risque de voir une partie de son discours reprise et détournée . "Si là, on entamait un sujet, on aurait combien de temps pour en parler, 5 minutes ? C'est trop peut pour développer une opinion . Et après on se mangerait la grosse phrase qui dit tout le contraire de ce que l'on a voulu dire . "