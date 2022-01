Pourquoi l’actu rap est-elle si calme en ce début d’année ?

L’actualité du rap français est très calme en ce début d’année 2022. Quelles sont les raisons qui expliquent un tel immobilisme ?

par Genono

Après une fin d’année spectaculaire marquée par les records d’Orelsan, l’explosion de Ziak et les retours dans les charts de nombreuses têtes d’affiche (Niska, Maes, Ninho, Rohff, etc ) , le rap français peine à redémarrer en ce mois de janvier 2022. Le seul blockbuster annoncé est l’album commun entre Kaaris et Kalash Criminel, prévu le 28 janvier .

D’autres devraient marquer ce début d’année, qu’ils aient déjà teasé la suite ( Vald ) , annoncé vaguement de belles choses ( Sch, Dosseh, Deen Burbigo ) , ou soient restés secrets, mais jusqu’ici, l’actualité des sorties reste plutôt calme . Pourquoi l’effervescence de novembre - décembre 2021 a - t - elle subi un tel coup d’arrêt ?

La période propice aux sorties est derrière nous

La période qui s’étend de septembre à décembre est toujours faste en grosses sorties, étant donné que les évènements s'enchaînent . La fin de l’été et la rentrée appellent la nouveauté ; le mois d’octobre est celui des rappeurs qui ont justement voulu éviter le rush de septembre ; et novembre - décembre sont idéals pour capitaliser sur les fêtes de fin d’année, vendre des albums ou du merchandising à Noël, et annoncer une tournée pour l’année suivante . Forcément, le soufflet retombe en janvier, le mois de la détox, des résolutions éphémères et des soldes .

Les gros noms sont déjà sortis

Beaucoup de têtes d’affiche ont eu une actualité chargée au deuxième semestre 2021, il est donc logique que ces noms manquent à l’appel en début d’année : Lacrim, Maes, Niska, Rohff, Ninho, Orelsan, PLK, Leto, Jul, Guy2Bezbar, Koba LaD, Gims … Une fois que l’on retire tous ces artistes des potentielles sorties, il est donc logique que l’actualité soit moins chargée . Attention tout de même, certains sont hyperproductifs (Jul) et pourraient rapidement enchainer, d’autres n’ont publié que des rééditions, ce qui ne ferme pas la porte à l’arrivée prochaine de projets inédits .

Les modèles actuels privilégient une date de sortie annoncée au dernier moment

A l’heure actuelle, peu de projets sont annoncés au mois de janvier, mais ça ne signifie pas que rien ne sortira . Contrairement au modèle longtemps en vigueur, avec annonce de la date des mois en amont, puis publication de plusieurs clips et extraits avant la sortie, la tendance est à la sortie au dernier moment .

On pense évidemment à Vald, qui n’a encore donné aucune précision et qui n’est même pas encore certains d’intégrer les 5 inédits de décembre à la tracklist, et qui pourrait très bien débarquer sur les plateformes du jour au lendemain . Possible également qu’un nom que personne n’a évoqué jusqu’ici publie un clip le jeudi à 18h avant de balancer un album dans la foulée à minuit, à l’image d’1PLIKE140, qui a déboulé sur les plateformes cette nuit sans prévenir .

Les albums festifs sont mis au frais en attendant une période moins anxiogène

En assumant de plus en plus d’être un divertissement, le rap français a offert ces dernières années des albums de plus en plus festifs et ensoleillés sur le plan des sonorités . La France actuelle étant plus préoccupée par la pandémie de covid, les débats sur les vaccins, la misère sociale, ou les discours d’Eric Zemmour, l’ambiance générale n’est pas vraiment à la fête . On peut donc imaginer que des artistes ayant surtout pour but de faire danser les foules préfèrent patienter en espérant un climat un peu plus serein dans quelques mois .

On n’a pas encore décuvé dans les maisons de disques

Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion de se lâcher après une année difficile : non - respect des gestes barrière, excès de gras et de sucre, alcool qui coule à flot … Un petit laps de temps est donc nécessaire pour que chacun retrouve ses esprits, d’autant qu’il y a peut - être des stocks de champagne à terminer dans les labels qui ont fait des gros scores en fin d’année ( 3ème bureau et Rec . 118, on vous voit ) .

Les têtes d’affiche font le choix de la rareté

Pendant longtemps, deux modèles se sont opposés : l’hyperproductivité ( la stratégie Jul, Kekra, Ninho ) face à la rareté ( la stratégie Orelsan, PNL, Nekfeu ) . Si Jul est resté fidèle à son rythme effréné, la majorité des têtes d’affiche ont désormais tendance à espacer au maximum les sorties, espérant ainsi créer l'événement lors de leur retour dans les bacs . On peut donc comprendre que même des artistes sortis au premier semestre 2021 ( Sch, Damso, Sofiane, Soso Maness … ) ne se précipitent pas .

Les rappeurs n’ont plus envie de rapper

L’ère du streaming ressemble à un nouvel âge d’or pour le rap français : les certifications pleuvent, les maisons de disques signent le premier freestyleur venu, la scène indépendante réalise des chiffres spectaculaires, et la réussite de profils atypiques pousse à la créativité artistique à la prise de risques . En bref, tout va bien pour tout le monde, la vie de rappeur est belle, l’argent circule . Seulement, quand tout le monde peut manger voire se gaver, plus personne n’a faim . Qu’ils profitent des fêtes à Dubaï ou qu’ils dévalisent les boutiques de luxe sur les Champs - Elysées, nos rappeurs n’ont peut - être plus rien à raconter .

On a peur d’un nouveau confinement

Les écoutes et ventes d’albums avaient logiquement chuté en mars 2020, à l’époque du premier confinement . Un nouveau confinement étant vaguement évoqué dans les médias qui prennent leurs sources au PMU du coin, l’incertitude règne dans le monde de la musique .

Entre les tournées reportées et les concerts annulés, il est difficile d’anticiper, même à court - terme . Les mesures prises par les autorités évoluent elles aussi très régulièrement, tout le monde cherche donc à s’adapter en fonction de la situation . Dans ces conditions, on comprend que certains artistes préfèrent patienter en espérant un retour à la normale .