Pourquoi Gazo a-t-il changé de nom ?

par Team Mouv'

Les plus connaisseurs s'en souviendront : avant de prendre pour nom d'artiste Gazo, le rappeur en avait un autre, Bramsou. Dans le podcast TheVie, il est revenu sur les raisons de ce changement.

Il s'en est passé des choses dans cet épisode 3 de TheVie Radio, diffusé dimanche 30 janvier : au micro du podcast de Damso, Gazo a, entre deux confidences (et pas des moindres, puisqu'on a appris qu'un feat entre les deux rappeurs existait), raconté l'histoire derrière son changement de nom.

Comment Bramsou est devenu Gazo

C'est Orelsan, actuellement invité du rappeur belge, qui a abordé le sujet avec Gazo lors d'un face-à-face. Ce à quoi ce dernier se confie sur son choix d'abandonner son premier nom d'artiste, Bramsito : "je n'avais plus rien à perdre; il y avait Bramsito, Brvmsoo La Deb et moi qui m'appelais Bramsou, je passais pour un fake car ils avaient plus de lumière". Pour l'auteur de DRILL FR, ce pseudo le privait de crédibilité.

Si son premier nom de scène était inspiré de son prénom, Ibrahima, le rappeur du 93 a donc fait le choix d'adopter Gazo comme nom officiel pour démarrer sa carrière. Ce nouveau nom vient apparemment de la manière dont ses proches et ses connaissances l'appelait. Et, selon lui, ce changement a été le marqueur du début de sa carrière.

