Pourquoi Bigflo & Oli baissent leur cachet pour se produire en festival

Bigflo & Oli annoncent "L'échauffement" une tournée des petites scènes et festivals.

par Team Mouv'

Après la sortie en octobre 2020 de leur documentaire sur Netflix retraçant leur parcours, Bigflo & Oli avaient annoncé faire une pause médiatique. Une annonce qui a été suivie par la sortie du clip Au revoir (RDV au 4ème album), qualifié de "dernier clip avant le prochain album", et il arrive : le 24 juin prochain avec une realase party un peu spéciale puisque le duo voit les choses en grand et s'offrent le Bercy pour fêter la sortie de leur projet.

Gros soutien à la culture pour les deux frères

Le duo toulousain envoie petit à petit des extraits de leur projet avec Sacré Bordel ou J'étais pas là, mais aussi des dates de tournée. En effet, les deux frères ont annoncé sur leurs réseaux sociaux L'échauffement, une tournée des petites scènes et festivals soit 16 dates.

Dates sur lesquelles, Bigflo & Oli, qui ont souligné les conséquences de la crise sanitaire dans le milieu de la culture et du spectacle, ont baissé leurs prix pour soutenir les festivals de plus petite taille, qui les ont accueillis ou encore qui ne peuvent pas s'offrir la présence des deux artistes :

*"Pour notre retour, on avait envie de donner de la force aux festivals de plus petites taille. Certains nous ont soutenu depuis le début, d’autres ne peuvent pas s’offrir’ Bigflo et Oli. On a décidé de baisser notre prix pour soutenir les festivals après ces années de galère"*

Généreux de leur part mais aussi annonciateur d'une grosse tournée à venir par la suite ? En tout cas ce qui est sûr et certain c'est que l'album arrive le 27 juin !