Dinos : Jules Koundé rappe "93 mesures" pour son bizutage chez Bleus

Dans une interview pour Francefootball, Jules Koundé a parlé de son intégration rapologique chez le bleus !

par Team Mouv'

Il est jeune, il est sympa et il aime le rap : le nouveau petit frère de l'équipe de France de football a tout pour plaire ! Le jeune Jules Koundé vient de confier au média Francefootball que son intégration chez les bleus s'est faite sur fond de bon rap comme on l'aime . Pour leur "bizutage" traditionnel, les joueurs doivent chanter une chanson devant toute l'équipe lors de leur arrivée en EDF .

Jules rap du Jules

Visiblement Jules Koundé a des bons goûts musicaux puisqu'il a décidé d'interpréter un texte assez technique et carrément sombre : "J'ai chanté un morceau de rap de l'artiste Dinos, 93 mesures, issu de son dernier album" confie le jeune crack . "Je suis un grand fan de rap" avoue le défenseur . Comme beaucoup de ses coéquipiers, Jules est sensibles aux rimes de son homonyme rappeur !

J'peux pas aller chez l'bout - mara parce que j'ai peur du ciel

J'peux pas aller chez l'psy parce que j'suis un mec de tess

J'ai plein d'principes stupides que j'dois respecter

Quand on m'demande pourquoi, j'réponds : "parce que c'est comme ça au quartier"

S/O Youssoupha

Quelques lignes plus bas dans cette interview de Francefootball repérée par Intrld, le jeune défenseur explique aimer le rap du lyriciste bantou . "Youssoupha est un artiste que j'aime bien" explique t - il . Il précise : "je trouve qu'il a de très belles lyrics . Ceux qui connaissent et qui sont amateurs de rap pourront certifier qu'il a de jolis textes__, avec des paroles qui ont du sens ." Rien qu'avec ce qu'on vient d'entendre, on l'aime déjà beaucoup ce pti' Bleu !