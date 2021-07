Booba : le réalisateur du docu BFM TV pense qu'il est "devenu l’incarnation du hip-hop management"

Le journaliste Yves Couant a diffusé son documentaire "Booba : enquête sur un Bad Boy" sur BFM TV ce 5 juillet 2021.

par Team Mouv'

Vous vous souvenez des récentes estimations de la fortune du Duczer dont il s'était moqué sur Twitter ? ! Et bien ça y est : BFMTV a diffusé ce 5 juillet 2021 le documentaire co - réalisé par Yves Couant et sobrement intitulé : Booba, enquête sur un Bad Boy. On y apprend que Booba est un redoutable homme d'affaire doublé d'un troll de classe mondiale ainsi qu'un artiste travailleur et ambitieux . En gros, "Booba est devenu l’incarnation du "hip - hop management" . . . rien que ça !

"C'est le estimeeeyyy"

En interview pour Télé Loisir, le co - réal de cette enquête explique comment il est parvenu à estimer la fortune du Duc : "Cette évaluation est celle d’Eric Tréguier, journaliste spécialisé du magazine Challenges, et qui, régulièrement, dresse le tableau des 500 fortunes de France ." confie t - il à Télé Loisir. "Avec cette difficulté que Booba vivant pour partie aux Etats - Unis et pour partie en France, il est compliqué d’avoir des chiffres précis. " Ah !

12 millions d'euros pour Booba vs Kaaris

Autre estimation intéressante de ce docu : le clash entre Booba et Kaaris aurait pu les rendre encore plus riches qu'ils ne le sont déjà ! La somme de 12 millions d'euros est avancée . Mais comme vous le savez, ce combat n'a jamais eu lieu : "Comment interprétez - vous son refus ?" demande Télé Loisir au journaliste : "Je n’ai pas eu d’explication particulière . On sait qu’il est beaucoup dans le contrôle de son image ." répond le réal . . . Encore faut - il être sûr que c'est bien Booba et non Kaaris qui a refusé l'opposition. En plus, bien d'autres facteurs que la simple volonté des deux concernés ont pu rendre ce combat impossible .

B2O pas content

Comme on vous l'avait rapporté, Booba n'a pas du tout validé la démarche des reporters de BFMTV . "Booba a signifié assez vite qu’il n’était pas pour ce reportage, et cela a dissuadé certains de nous parler__ . Un type de contraintes assez classiques, lorsqu’on dresse le portrait d’une personnalité" explique le journaliste à Télé Loisir.