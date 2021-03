PNL x Daft Punk : le feat rêvé devenu réalité le temps d’un mashup

PNL x Daft Punk vous en rêviez ? PNL World l'a fait !

par Team Mouv'

Alors que Daft Punk vient d'annoncer la fin de sa carrière, les fans de PNL ont vu s'envoler leurs derniers espoirs d'entendre un jour une collab entre ces deux groupes légendaires . Mais les vrais fans n'abandonnent jamais, c'est en tous cas ce qu'a prouvé le compte fan PNL World.

Par un fan, pour les fans

Pour rendre hommage aux deux frères et aux deux DJs, ce média passionné à décidé de se retrousser les manches et mettre la main à la pâte en produisant un remix "maison" inédit : PNL x Daft Punk ! Et le résultat est vraiment cool ! Il pourrait même arriver aux oreilles d'Adémo et N . O . S et leur donner des idées . . . qui sait ? !

Un hommage passionné

Pour réaliser ce mashup, le compte PNL World indique avoir utilisé énormément de musiques extraites des discographies des deux groupes . En compilant tous ces sons légendaires en un seul mix inédit, le média a rendu un vibrant hommage à la carrière des deux entités tout en régalant les fans . Idem pour l'image . . . alors que demander de plus ?

En 6 jours seulement, le remix a déjà cumulé près de 200 000 vues sur Youtube . Un score très respectable pour une simple contribution amateure. La création de ce remix a certainement demandé énormément de travail . Mais quand on aime, on ne compte pas .