PNL : une Tesla "PNL live 2022" aperçue en Picardie

PNL démarre la communication de sa tournée.

Alors qu'ils repoussent leur tournée depuis le début de la crise sanitaire, Ademo et NOS partiront finalement à la rencontre de leurs fans très prochainement. Et comme à leur habitude, les idées ne manquent pas pour promouvoir l'événement.

Le retour approche

Plus proche que jamais de leur retour sur scène, PNL prendra la route des villes de France pour retrouver leur public, 3 ans après la sortie de leur album Deux frères, dès le 4 mai prochain avec une première date au Zénith de Lille. Et pour l'occasion, le groupe semble remettre au gout du jour les voiture personnalisées "PNL". Une technique de communication qui rappelle celle de 2019.

Rappelez-vous, en avril 2019, à l'occasion de la sortie de leur album, N.O.S et Ademo ont proposé à leurs fans des expériences immersives via un partenariat avec Uber, leur offrant la possibilité de réserver des courses gratuites et d'écouter l'album durant le trajet dans une voiture aux couleurs du projet. Cette fois-ci, c'est en Picardie, plus précisément à Soisson, qu'une Tesla sur laquelle est inscrit "PNL LIVE 2022", a été aperçue.

Si on ne connait pas encore l'utilité de cette (ou ces?) voiture, il semble certain que celle-ci ait un lien avec leur tournée dont le compte à rebours à déjà commencé. Une nouvelle annonce de la part des deux rappeurs suivra t-elle prochainement? Surveillons le ciel (et les routes)...