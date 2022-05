PNL : un bus transportant des musiciens du groupe PNL accidenté près de Nantes

Un bus transportant une partie de l'équipe de PNL a eu un accident dans la région de Nantes.

par Team Mouv'

Grosse frayeur pour PNL : un bus transportant une partie de l'équipe de musiciens présents pendant la tournée des deux frères a eu un accident.

C'est une info qui n'est pas passée inaperçue auprès des fans du groupe : un tour-bus, utilisé par des membres de l'équipe de PNL pour leur tournée en France, a eu un accident de la route dimanche 8 mai au matin. Selon les informations de Ouest France, vers 8h, sur l'autoroute A11 en direction de Nantes, le bus a apparemment basculé vers le ravin à côté de la route.

Plus de peur que de mal

Plus de peur que de mal, puisque sur la dizaine de personnes présentes dans le bus, trois seulement ont été légèrement blessés - mais ont tout de même été transférés à l'hôpital de Nantes. Pas de conséquence non plus sur la tournée : le concert de PNL, prévu pour le soir-même au Zénith de Nantes à 19h, n'a pas été annulé, au grand soulagement des fans qui ont attendu plus de trois ans pour les voir. Toutefois, les fans ont remarqué la présence de RMK de DTF, qui a réalisé le concert malgré l'accident, mais assis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Si on ignore encore les causes de l'accident, on peut toutefois être rassurés de savoir que ni Ademo, ni N.O.S n'étaient présents dans ce bus, et les deux rappeurs sont selon toute vraisemblance en pleine forme physique. Quant aux membres de leur tournée affectés par cet événement, on leur souhaite de bien se rétablir.