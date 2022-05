PNL sort de son silence et s'adresse à ses fans

Le mythique duo PNL a pris la parole sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'Aïd.

Ce lundi 2 mai, à l'occasion de l'Aïd, nombreux ont été les artistes à prendre la parole pour souhaiter de bonnes fêtes à leurs fans. Parmi les souhaits, ceux d'un groupe en particulier ne sont pas passés inaperçus : les fans de PNL ont eu la bonne surprise de voir les deux frères sortir de leur silence pour l'occasion.

Benzema, Rim'K ou encore Lacrim ou Maes... ils ont été nombreux hier à souhaiter une belle fête de l'Aïd à leurs fans. Si l'enthousiasme était alors palpable sur les réseaux, il a atteint son pic en début de soirée : c'est alors PNL qui est sorti de son silence avec un long message à l'attention de son public. Le groupe a souhaité "une bonne fête de l'Aïd à tous, TOUS !", et en a profité pour partager un message quelque peu mystérieux.

"On arrive si Dieu veut"

En effet, les deux frères ont posté un court texte dans lequel ils se dévoilent partiellement, évoquant la possibilité d'un retour proche : "le vent est bon, et la direction que l'on a choisi nous amène à prendre des jolis chemins". Entre les lignes, on comprend que le duo bosse, mais que l'avancée de leur album a peut-être été retardée par ces "jolis chemins", sortes de détours qui permettent d'avoir un meilleur résultat - "très coloré et très sombre", à l'image, finalement, de la vie.

PNL l'écrit et le répète : "le vent est bon", avant d'ajouter "on arrive si Dieu veut". De quoi laisser les fans à la fois perplexes et enthousiastes à l'évocation d'un potentiel retour prochain. Pour rappel, le groupe est absent depuis 2019 et la sortie de Deux Frères. Si une tournée devait avoir lieu au début de l'année, celle-ci a été reportée mais les dates approchent, et le groupe nous donne rendez-vous à Lille pour le début de cette tournée qui commencera finalement dans... deux jours : le 5 mai.

Alors, aura-t-on bientôt droit à du PNL tout frais dans nos oreilles ? Pour l'instant, rien n'est moins sûr, mais le duo continue à nous faire rêver.