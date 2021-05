PNL a reçu son disque de diamant pour "Deux Frères"

Grande fierté pour QLF qui a reçu le disque de diamant pour l'album "Deux Frères".

par Team Mouv'

C'est l'un des plus gros succès de l'année 2019, et deux ans après sa sortie, l'opus est toujours aussi impressionnant . Deux frères, le dernier album de PNL s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires, le disque était certifié disque de diamant en août 2020.

Mais le disque de diamant, vient seulement d'être dévoilé par l'entourage du groupe . En effet, comme le relaye le compte Twitter Kultur, une première photo du disque de diamant a été partagé sur les réseaux sociaux par emerictchatchoua sur Instagram .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Deux Frères, toujours au top

En attendant la tournée de l'album qui devrait se tenir dans les mois prochains ( pour l'instant prévue pour septembre 2021) les fans continuent d'écouter Deux Frères de PNL . L'opus cumule plus de 800 000 000 d'écoutes sur ce projet, uniquement via Spotify . À noter aussi que l'album s'est écoulé à 2 . 970 ventes cette semaine, faisant de l'opus le 12ème album e plus vendu en France cette semaine . Très fort .