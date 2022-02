PNL réalise encore des gros chiffres de ventes cette semaine avec "Deux frères"

Avec "Deux frères", PNL continue de réaliser des chiffres de ventes démentiels.

par Team Mouv'

Rien ne peut arrêter PNL. Presque trois ans après la sortie de leur album Deux frères, l'opus continue de réaliser des chiffres de ventes impressionnants. Cette semaine du 21 février, l'album s'est écoulé à 3.658 ventes.

Avec ce chiffre, les deux frères du 91 se positionnent 8ème du top albums cette semaine. Ils se classent derrière Orelsan 1er, Ninho 2ème, Vald 3ème, Angèle 5ème, Jul 6ème, Leto 7ème, et juste devant PLK 9ème et The Weeknd, seul artiste international, 10ème.

La même année, un autre artiste a sorti un album majeur : Nekfeu avec Les étoiles vagabondes, qui se classe aussi dans le top albums à la 24ème place avec 2385 ventes.