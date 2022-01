PNL : N.O.S sort de son silence pour aider les personnes dans le besoin

N.O.S fait appel à ses fans pour venir en aide aux enfants souffrant de la famine

par Team Mouv'

Les deux frères, habitués à rester discrets sur leurs réseaux sociaux et dans les médias, n’hésitent cependant jamais à faire part de leurs engagements. En ce début d’année, c’est N.O.S de PNL qui prend la parole en story Instagram à l’occasion du nouvel an pour interpeller son auditoire à propos de la crise de la famine qui touche les enfants aux quatre coins du monde.

Des engagements portés depuis toujours en faveur des personnes les plus démunis

Ce n’est pas la première fois que les frères s’expriment dans le but de sensibiliser sur des sujets d’ordre social. En effet, en Mars 2020, dans les débuts de la crise sanitaire, Ademo a lancé un appel pour aider les SDF en cette période difficile. En Mai 2021 également, N.O.S avait diffusé plusieurs messages en soutien à la Palestine et aux victimes du conflit Israélo-palestinien notamment les enfants afin d’appeler leurs fans à dénoncer les inégalités et les injustices vécues par certaines populations.

Silencieux quant à leur musique et leurs projets, ils ne sont pas moins actifs lorsqu'il s’agit des causes qui leur tiennent à cœur. Le 23 décembre 2021, les deux frères ont refait surface et ont recruté un père noël pour distribuer des cadeaux aux enfants de leur quartier des Tarterêts.

Une préoccupation qui devrait être la nôtre

C’est le 31 décembre dernier que N.O.S s’empare une fois de plus de son compte Instagram pour nous partager une cause qui lui est chère. Après avoir souhaité une bonne année et ses meilleurs vœux “Tout d’abord belle année à tous inchaAllah santé et union dans nos familles” suivi de quelques conseils “essayons de pas trop nous prendre la tête l’année prochaine et d’aimer ce qu’on a, et d’apprécier ce qu’on a, la gratitude quoi”, le rappeur lance un appel à s’unir pour les enfants victimes de famine, une cause qui devrait être importante aux yeux de tous “je vous fais aussi un petit message pour vous partager une préoccupation qui idéalement devrait être la nôtre. En ce moment même, tout de suite, il y a des enfants qui meurent à petit feu, le ventre vide, pas très loin de chez nous”.

N.O.S a accompagné son discours d’un lien redirigeant vers le site de l’organisme d’aide alimentaire de l’ONU (Le Programme alimentaire mondial) afin de récolter des dons et a souligné l’importance de chaque participation, chaque partage avant de terminer en nous rappelant la nécessité de s’aider les uns les autres “j’aimerais aussi que ceux qui peuvent, participent à aider, à apporter ne serait-ce qu’un repas et que chacun aide avec ses moyens, pas plus. C’est une des plus belles choses que la vie nous offre, avoir la possibilité de nous aider les uns les autres”. Merci à N.O.S pour ce bel appel à l’humain.