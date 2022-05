PNL : leur magnifique discours en concert à Dijon

PNL fait une belle déclaration lors de son concert à Dijon.

par Team Mouv'

En tournée depuis plusieurs semaines déjà, PNL a profité de sa scène à Dijon pour livrer un magnifique message d'espoir à son public.

"On a de la chance"

De retour sur le devant de la scène depuis le 4 mai dernier, avec le début de leur tournée à Lille, les deux frères continuent d'enchainer les scènes de France pour enflammer un public à qui ils avaient grandement manqué après 3 ans d'absence. Si les prestations plaisent grâce à l'ambiance et la scénographie (et se traduit notamment dans les ventes de leur dernier album), l'émotion est également au rendez-vous.

En effet, heureux et pleins d'énergie à l'idée de retrouver leur public, Ademo et N.O.S kiffent et dispersent de l'amour aux quatre coin de l'hexagone. Présent au Zénith de Dijon le 11 mai dernier, Ademo a notamment pu s'exprimer sur scène, devant les milliers de fans présents afin de leur transmettre un discours poignant "Respirez, prenez conscience, on a de la chance. Cette vie est belle, quelles que soient les épreuves, ça nous permet d’avancer. Ça nous permet d’être des hommes et des femmes. Du bruit pour vous Dijon ! Le monde est beau, vous êtes beaux ce soir".

De jolis mots qui ont su mettre du baume au coeur au public présent ce soir là avant de reprendre, revigoré, sur le morceau Comme pas deux.