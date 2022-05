PNL : le jingle de la RATP remplacé par "Au DD"

La RATP remplace son jingle par des morceaux de PNL.

par Team Mouv'

C'est une collaboration que l'on n'avait pas forcement anticipée : la RAPT passe du PNL et la séquence a plutôt fait son effet.

PNL x RATP

Des passagers du métro parisien ont été témoins de scènes assez loufoques ce vendredi 27 mai. Ce jour ci, PNL tenait sa dernière représentation à l'AccorHotels Arena de Paris après 3 dates qui ont enchanté le public francilien. Si plusieurs d'entre eux attendaient un nouvel album ou un nouveau morceau, c'est une toute autre surprise à laquelle ils ont eu le droit.

En effet, ceux qui ont emprunté le métro pour rentrer chez eux, ont découvert que la RATP s'était fait un nouveau jingle. Et quelle ne fut pas leur joie lorsqu'ils ont entendu que les agents de la régie autonome des transports parisiens avaient choisi de passer Au DD et d'autres classiques de PNL à la place. Un cadeau qui a permis au public des deux frères de prolonger un peu plus le concert de leurs icones.

Ce surprenant moment est un très beau clin d'œil au duo des Tarterêts mais également, une nouvelle preuve que PNL est reconnu par de multiples institutions, qu'elles soient du milieu du rap ou non.