PNL : "Deux Frères" devient le premier projet de rap français à atteindre le milliard de stream sur Spotify

Le dernier album de PNL "Deux frères" comptabilise désormais le milliard de streams sur Spotify, une première pour le rap francophone.

par Team Mouv'

Nouveau record pour l'album Deux frères de PNL. Alors qu'il vient de dépasser la barre des 700 000 ventes, celui-ci devient le premier projet rap francophone à atteindre le milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify.

L'album de tous les records

Même s'ils ont disparu des radars de la scène du rap français depuis presque 3 ans maintenant, N.O.S et Ademo continuent de voir le fruit de leur travail payer. Pourtant sorti le 5 avril 2019, la hype autour du dernier album des deux frères ne s'essouffle pas.

En effet, ceux qui sortent de leur silence pour prendre la parole sur des causes qui leur tiennent à cœur ont vu leur album Deux frères accumuler les records ces dernières années. Après avoir détenu pendant un long moment le record du meilleur démarrage (battu par Orelsan avec Civilisation), Deux Frères s'est inscrit dans le top 20 des albums les plus vendus en 2021. Malgré le silence du duo côté musique, leur album s'est vu récemment atteindre les 700 000 ventes, une performance plutôt faramineuse et qui ne s'arrête pas là puisqu'ils ont maintenant atteint le milliard de streams sur Spotify, un chiffre qu'encore aucun rappeur français n'avait touché.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec leur album Deux frères, les rappeurs continuent d'entrer un peu plus dans la légende et il faut croire que le manque du duo des Tarterêts se fait ressentir chez son public.