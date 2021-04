PNL : "Deux frères" atteint les 800 millions d’écoutes Spotify

Les "Deux frères" de PNL sont encore au sommet des streams.

Sorti en 2019 ( le 5 avril pour être précis ) , l'album Deux Frères du groupe PNL est sans aucun doute l'un des plus gros projets rap français de cette décennie . Porté par des énormes hits tels que Au DD, Zoulou Tchaing ou encore La misère est si belle, ce 3ème album a instantanément séduit le public qui attend la suite avec impatience .

Des streams qui ne s'arrêtent plus

En attendant, les fans d'Ademo et NOS continuent de faire tourner en boucle Deux Frères puisque le média Kultur vient tout juste de repérer l'info selon laquelle ils cumuleraient désormais plus de 800 000 000 d'écoutes sur ce projet, uniquement via Spotify . C'est énorme, même pour les deux rappeurs de Corbeil - Essonnes !

Un album événement dans l'histoire du rap français

2 ans après, ce qui est sûr, c'est que cet album a marqué le rap français à jamais, avec notamment l'un des clips les plus incroyables de l'histoire : Au DD, tournée au sommet de la Tour Eiffel et le résultat avait choqué la France entière . Résultat : plus de 177 millions de vues sur Youtube. Récemment McFly et Carlito sont allés jusqu'à faire écouter ce morceau a des bonnes soeurs, et leur réaction vaut le détour !