PNL : "Deux Frères" atteint les 700 000 ventes

L'album "Deux Frères" de PNL franchit la barre des 700 000 ventes.

par Team Mouv'

Alors que l'album des frères des Tarterets se classe dans le top 20 des meilleures ventes de 2021 en France, voici qu'il vient de dépasser un nouveau chiffre impressionnant.

Barre symbolique

Le dernier album en date de PNL vient de passer la barre symbolique des 700 000 ventes. Sorti le 5 avril 2019, Deux frères contient notamment des hits comme Au DD, Zoulou tchaing ou encore 91's. L'album a obtenu en août 2020 un disque de diamant qui venait récompenser l'un des meilleurs projets du duo.

En 2021 ce dernier a été vendu à plus de 139 000 exemplaires une performance assez incroyable pour un duo en totale indépendance qui n'a jamais signé chez une grosse maison de disque. Deux frères n'est cependant pas l'album le plus vendu de PNL puisque Dans la légende s'est écoulé à plus 1,05 millions d'exemplaire.

Avec ces 700 000 ventes, Deux frères de PNL rentre un peu plus dans l'histoire et risque de s'imposer de plus en plus comme un classique du paysage rap français.