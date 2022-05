PNL de retour en concert : les meilleurs tweets

PNL enfin de retour sur scène, les internautes réagissent.

par Team Mouv'

Ce 4 mai 2022 signait enfin le retour des deux frères. Pour la première fois depuis 3 ans, PNL foulait une scène devant un public plus hypé que jamais. Et si l'excitation était au rendez-vous sur place, elle l'était également sur Twitter.

Le retour

Non, vous n'avez pas rêvé. Après 3 longues années sans nouvelles, ils étaient enfin là. Sur la scène du Zénith de Lille, Ademo et NOS ont retrouvé leurs fans le temps d'un concert exceptionnel, signant le début officiel de leur tournée tant attendue. Et si l'attente était longue, elle en valait la peine. Émotions, excitation, surprise, amour, tout était au rendez-vous pour vivre un live extraordinaire accompagné d'une scénographie à couper le souffle. À cette occasion, on vous a réunis les meilleurs tweets, résumant cette incroyable soirée.

L'attente

20h. Il est l'heure. Si les plus chanceux ont pu vivre ces moments en direct sur place, d'autres ont tenté par tous les moyens de suivre le concert à distance. Alors qu'un live sur leur chaîne YouTube était initialement prévu pour le diffuser, l'attente avec un compte à rebours interminable a rendu fou les fans devant leurs écrans qui ne se sont finalement, pas mis grand chose sous la dent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Nouveau look pour une nouvelle vie

Alors que le show avait à peine commencé, la toile s'est retournée à la découverte du nouveau flow d'Ademo, qui a fait réagir les twittos avec également, son énergie débordante tout au long de la soirée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un show incroyable et beaucoup d'amour

Finalement, on retient un début de tournée mémorable. Quelques heures durant lesquelles le duo aura su faire kiffer son public, présent où non, en leur faisant vivre une expérience exceptionnelle et en leur apportant l'amour dont ils ont manqué durant ces dernières années.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



