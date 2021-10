PLK : une date de sortie pour la réédition d'"Enna Boost"

On connait enfin la date de sortie de l'album réédité de PLK intitulé "Enna Boost".

par Team Mouv'

PLK nous a bien teasé la réédition de Enna intitulée Enna Boost à l'aide d'un compte à rebours mystérieux . Mais aujourd'hui on connaît enfin la date de sortie de son projet !

Enfin une date après un teasing mystérieux

Sur le site éphémère de PLK on apprend que l'album réédité Enna Boost sort le 12 novembre prochain et qu'il est déjà en précommande . On peut donc déjà réserver le double CD avec Enna et Enna Boost, ainsi qu'un coffret édition limitée avec Enna Boost double platine .

Sur Instagram le rappeur de Clamart nous a annoncé que cette réédition de l'album comprend 10 titres inédits dont trois featurings . Sans oublier qu'Enna vient de décrocher la certification double disque de platine, avec plus de 200 000 albums vendus .

En tout cas pour shopper les précommandes il va falloir être rapide, le site fermera dans 2 jours comme nous l'indique le compteur sur le site !