PLK tease une surprise avec un compte à rebours

PLK va faire une annonce à ses abonnés ce lundi 4 septembre.

par Team Mouv'

Alors que son dernier album Enna vient d'être certifié double platine et qu'il partage l'affiche d'un des plus gros tubes de l'été avec Soso Maness, le rappeur de Clamart nous prépare une nouvelle surprise .

Que nous prépare PLK ?

Ce dimanche 3 octobre PLK a teasé une surprise auprès de ses abonnés Instagram . L'ancien membre du Panama Bende a partagé une story avec un compte à rebours se finissant ce lundi 4 septembre à 19h30 . Accompagnée de deux mentions très intrigantes : "C'est bientôt l'heure" et "1 seule diffusion" la story n'a pas bien mis longtemps à réveiller les fans du rappeur .

En effet son deuxième et dernier projet en date Enna est sorti il y a désormais un peu plus d'un an et son dernier clip Pilote remonte à Octobre 2020 . On peut donc comprendre que l'attente commence à se faire longue pour ses fans . Depuis ses débuts en solo les projets de PKL ne se sont jamais espacés de plus d'un an, alors quelle surprise nous réserve - t - il ? Nouveau single ? Nouveau Clip ? Nouvel album ? Une chose est sur il faudra être attentif car comme il le mentionne il n'y aura qu'"1 seule diffusion".