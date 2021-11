PLK tease mystérieusement les feats de sa réédition

PLK propose aux internautes de découvrir les featurings de sa réédition.

par Team Mouv'

Dernière ligne droite pour PLK avant de sortir la réédition de son album ENNA, ENNA BOOST, qui sortira le 12 novembre .

PLK joue la carte du mystère

Teasé depuis le 5 octobre, cette rédition sera composée de 10 nouveaux titres qui viendront s'ajouter à la version actuelle de 18 morceaux . Et alors qu'Enna a tout récemment décroché la certification double disque de platine, avec plus de 200 000 albums vendus, PLK compte bien profiter de cette nouvelle version pour continuer a exploser les scores .

Pour ENNA BOOST le rappeur de Clamart a décidé de s'entourer de trois feats . Ce mardi 2 novembre il invite les internautes à essayer de trouver ces invités . Pour ce faire il nous donne le nombre de caractères que comporte les noms de ces derniers : deux d'entre eux comportent 3 lettres et l'un d'entre en comporte quatre .

Sur Instagram les suggestions et avis des internautes fusent et chacun y va de son opinion . Un certain Maes a déjà commenté le post en déclarant : "Moi je sais" ce qui peut nous laisser croire qu'il fait partie de cette liste ( étant donné que son nom fait 4 lettres ) . Rien n'est pour l'instant officielle mais la liste de ces trois invités ne devrait pas trop tarder à sortir . Patience donc . . .