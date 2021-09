PLK : son album "Enna" certifié double disque de platine

PLK est certifié double disque de platine pour son album "Enna".

par Team Mouv'

PLK est au sommet . Après avoir explosé les scores des chansons de l'été dans Petroucka en feat . avec Soso Maness, le rappeur vient d'être certifié double disque de platine pour son album sorti en 2020, Enna.

On n'arrête plus PLK, dont le succès n'arrête pas de grandir . Certifié disque d'or en 14 jours, son album Enna vient à présent de dépasser la barre des 200 000 ventes, le faisant passer disque de platine .

Un rappeur au succès foudroyant

Découvert en 2016 avec son EP Dedans, PLK s'est rapidement fait connaître par sa présence dans l'émission Rentre dans le cercle et des freestyles aux côtés de Vald. Son premier album, Polak, sort au octobre 2018, et c'est le succès : en quelques mois, l'album est dique d'or .

Enna est le deuxième album solo de PLK et est composé de dix - huit morceaux . Comptant des featurings avec des rappeurs comme Niska, Heuss L'Enfoiré, Rim'K et Hamza, l'album avait été certifié disque de platine en octobre 2020, en seulement 52 jours . PLK, en constante progression, plaît par son flow rythmé et efficace, et s'impose comme un des nouveaux incontournables du rap français.

Un an plus tard, l'album a donc toujours autant de succès, et prouve qu'il a marqué les esprits . Un succès pour PLK, qui aura marqué l'été 2021 sur la scène rap française .