PLK : son album "Enna Boost" avec SCH, SDM, Oboy est enfin disponible

Ca y est PLK a balancé la réédition d' "Enna" pour le plus grand bonheur de tous.

Depuis le 5 octobre, PLK a annoncé la sortie de la réédition d'ENNA, ENNA BOOST, qui doit comporter 10 nouveaux morceaux supplémentaires par rapport à la version précédentes, qui en comptait 18 . Le rappeur de Clamart avait annoncé que le projet contiendrait trois feats, allant jusqu'à proposer un jeu à ses abonnés pour deviner le nom des trois invités de cette réédition .

10 morceaux de plus avec SCH, SDM, Oboy

On le sait depuis ce sont les rappeurs SCH, SDM et Oboy qui sont de la partie sur Enna Boost . Trois invités de qualité, qui viennent s'ajouter à ceux de la première édition - Niska, Heuss L'Enfoiré et Rim'K. Casting cinq étoiles pour cet album donc, qui a déjà vendu 200 000 exemplaires, et que PLK compte soigner et exploiter jusqu'au bout .

C'est avec fierté que notre Polak préféré a annoncé que son album était disponible e ses fans l'ont d'ailleurs bien accueillis et ont mis en TT sur Twitter le hashtag # ennaboost pour réagir sur le projet que tu peux écouter Enna Boost juste en - dessous :

