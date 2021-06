PLK à ses abonnés “si certains ont des idées racistes, n'écoutez plus jamais ma musique”

PLK a décidé de faire le ménage dans sa communauté.

par Team Mouv'

Ces derniers jours la vive polémique suscitée par l'agression odieuse et raciste d'un livreur à Cergy a totalement plombé l'ambiance sur les réseaux sociaux . Ces images ont réveillé des douleurs, et donc la méfiance de nombreux internautes, à commencer par PLK. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur de 24 ans a poussé un coup de gueule .

"Vous pouvez m'unfollow"

Pour Polak c'est clair et net : mieux vaut être seul que mal accompagné . Dans un message partagé dans sa story Instagram, il n'a pas hésité à carrément inciter ses "fans" racistes à se désabonner. "Si parmi les gens qui me follow, il y a des gens qui ont des idées racistes ou qui pensent qu'une couleur de peau ou qu'une religion quelle qu'elle soit est au dessus ou en dessous d'une autre, vous pouvez m'unfollow, bloquer et ne plus jamais écouter ma musique . Ça parait fou, mais en ces temps bizarres__, il est bon de le rappeler . A Bon Entendeur ." explique très clairement le rappeur .

Capture d'écran de la Storie de PLK (@plkpb)

L'album arrive !

Côté musical, PLK continue de nous teaser son prochain album en dévoilant le 31 mai un troisième extrait inédit . Pour l'heure, on ne sait pas encore quand l'album arrive, mais ça pourrait ne pas tarder ! D'ailleurs récemment, il aurait été aperçu en studio aux côtés du parrain marseillais SCH. . . la collab' s'annonce monstrueuse .