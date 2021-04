PLK, RK, Lacrim... relookés style années 70

Après les chauves, Anthodraw est parti dans un nouveau délire capillaire.

par Team Mouv'

Décidément, le talentueux tatoueur Anthodraw aime jouer avec les cheveux des rappeurs français et après les avoir imaginés chauves, il a décidé cette fois de les relooker version 70's .

Les rappeurs français version 70's

Plutôt que raser la tête de SCH, Nekfeu, Damso . . . il a voulu leur donner vie dans les années 70 avec le look qui va avec : cheveux longs avec la petite moustache qui va bien. Franchement, c'est encore plus golri que sans cheveux . . . Gros coups de cœur pour PLK, RK et Lacrim, c'est juste magique ! Et vous c'est lequel votre préféré ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

On attend avec impatience son prochain délire capillaire, peut être le mulet version années 90 ? Ca serait assez cool !