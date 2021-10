PLK revient "A La Base" dans son nouveau clip

PLK dévoile son nouveau clip, "A la base", et la magie est au rendez-vous.

par Team Mouv'

Dans son dernier clip, extrait de la réédition à sortir de son album Enna, PLK revient aux origines . A La Base, dernière sortie du rappeur, est illustré par un clip de qualité .

Alors qu'il y a une semaine, PLK annonçait dans un live Instagram sortir une nouvelle version de Enna, son dernier album, sous le nom de Enna Boost, celui - ci vient de sortir un nouveau clip . Nostalgique, efficace et fort, A la base revient sur le parcours du rappeur d'origine polonaise, et sa jeunesse dans les quartiers .

Retour "à la base"

A La Base se veut old school : de la prod, qui sonne très boom bap, au flow rappé de PLK en passant par les images, on replonge dans la fin des années 1990 . L'artiste nous y raconte ses galères de jeunesse, quand il n'était que garagiste, sur un fond critique et politisé : critiquant notamment les forces de l'ordre, il met en avant les violences policières qui sont de nouveau d'actualité ces dernières années .

On découvre donc un extrait inédit d'Enna Boost, et on en redemande . Le projet promet en effet de peser très lourd : composé de dix titres, il comptera trois featurings . Un album à paraître le 12 novembre, et que l'on a déjà du mal à attendre .