PLK reçoit une flopée de nouvelles récompenses

Polak ajoute deux nouveaux singles d'or, un single de platine et un single de diamant à son palmarès déjà bien fourni.

À peine 4 ans de carrière et PLK est déjà devenu une référence du rap français . Le jeune rappeur accumule certifications sur certifications depuis plusieurs mois et ce n'est pas prêt de s'arrêter . Pas plus tard qu'hier, Polak a annoncé que quatre de ses sons venaient d'être certifiés .

Le morceau Polak, issu de l'album éponyme, est devenu single d'or, tout comme le son Dans les clips disponible sur le dernier album de l'artiste . Les deux ont donc dépassé le seuil des 15 millions de streams . Le single Émotif est lui devenu platine avec plus de 30 millions d'écoutes . Un peu de haine dépasse la barre des 50 millions de streams et devient le troisième single de diamant de PLK. Il rejoint notamment le morceau Pilote.

"La suite arrive . . . "

En légende de la publication qui annonçait ses nouvelles récompenses, PLK nous prévient : "La suite arrive . . . " . Et comment ne pas être impatient ? En moins d'un mois, le rappeur d'origine polonaise a teasé deux morceaux via les réseaux sociaux. Des extraits malheureusement trop courts mais qui annoncent du très lourd . Cerise sur le gâteau, la suite de Enna, son dernier album sorti l'année dernière, devrait comprendre un feat avec SCH. Pas plus tard que la semaine dernière, le rappeur parisien et l'artiste marseillais ont été aperçus en studio tous les deux. . . Très prometteur .