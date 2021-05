PLK lâche un extrait d'un inédit pour faire monter la pression

PLK continue d'envoyer des amuse bouches à ses fans.

par Team Mouv'

En pleine préparation de la suite d'Enna, PLK semble charbonner comme jamais depuis plusieurs semaines, mois . . . et c'est un nouvel extrait d'un inédit convaincant qu'il dévoile .

PLK fait monter la pression

Entre deux sessions studio avec SCH notamment, le Polak distille des extraits à droite à gauche, pour montrer à son public qu'il est bien là et voilà ce qu'il va proposer à nos oreilles. C'est sur Instagram, que le rappeur parisien a balancé en story cet extrait qui fait saliver . On vous prévient tout de suite, ne vous attendez pas à bouger la nuque plusieurs minutes, on a vraiment un extrait très court : seulement 23 secondes sur une instru "exotique" . Suffisant pour susciter la curiosité chez beaucoup d'auditeurs et donner l'envie de l'écouter en intégralité .

"Depuis le début je donne à 100%"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Toujours un peu frustrant de n'avoir que des extraits, mais un peu de patience, ça devrait vite arriver .