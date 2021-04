PLK lâche l'extrait d'un inédit et ça promet

Dans une story Instagram, PLK dévoile l'extrait d'un inédit à venir prochainement.

par Team Mouv'

Depuis la sortie d'Enna, son deuxième album studio sorti le 28 août 2020, PLK se fait discret en solo . On l'a vu en feat avec Niro sur Fils 2, avec ZKR, le tonton Rim'K ou encore sur la BO d'En passant pécho.

Le rappeur du 92 nous manque en solo et on a de quoi se rassurer avec ce qui arrive . . . En effet, le Polak a dévoilé dans une story Instagram un extrait d'un inédit avec un "coming soon" . Le morceau est sur une prod de Josh Rosinet, beatmaker avec qui il a déjà collaboré :

En tout cas cet inédit, on espère un futur projet de PLK, la suite d'Enna ou une belle mixtape dont il a le secret !