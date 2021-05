PLK et SCH étaient ensemble en studio

Des photos partagées sur leurs réseaux respectifs laissent supposer que PLK et SCH étaient en studio ensemble.

par Team Mouv'

Ce weekend du 8 mai, si certains ont profité du soleil pour les plus chanceux, d'autres en auraient profité pour travailler. Comme en témoignent deux photos partagées sur Instagram par PLK et SCH, il semblerait que les deux artistes aient été réunis en studio . Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les fans qui continuent de kiffer JVLIVS 2 s_orti il y a un peu plus d'un mois et qui était sans doute l'un des projets les plus attendus de cette année après Damso. Quant à PLK, il continue de teaser son second projet, mais on a pu le voir sur des collabs avec Niro sur [_Fils 2](https://www.mouv.fr/musique/rap-fr/niro-et-plk-ultra-techniques-dans-le-clip-fils-2-367235), avec ZKR, Rim'K ou encore sur la BO d'En passant pécho.

C'est donc une bonne nouvelle si les deux rappeurs aux univers uniques s'associent sur un nouveau projet . Ce sera la seconde fois que les deux têtes montantes du rap se retrouvent sur un feat, le dernier datant de 2018 sur le morceau Hier, extrait du premier album de PLK .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Toutefois, rien a été confirmé par les deux artistes, seul le temps nous dira si ces spéculations étaient justes . On croise les doigts !