PLK et SCH dominent le top 50 de Spotify

PLK et SCH sont les deux artistes les plus présents dans le Top 50 Spotify France, avec 9 morceaux en cumulé.

par Team Mouv'

Depuis quelques années, les tops des plateformes de streaming ont tendance à être dominés par les poids lourds du rap français, mais quand ce ne sont pas Ninho, PNL ou Nekfeu, la relève est plus que présente .

Actuellement, personne en France ne fait mieux que SCH et PLK . Ils sont les artistes, et pas seulement les rappeurs français, les plus présents dans le Top 50 Spotify France . Avec 5 morceaux (Bande organisée, Marché Noir, Mother Fuck, 9 1 1 3, La vie du binks) , SCH est premier du classement . PLK a fière allure, avec quatre morceaux (Cosmos, Pilote, Fils 2, Pas bien) parmi les cinquante plus écoutés du moment .

La place aux featurings

Les featurings sont omniprésents, puisque quatre des cinq morceaux de SCH en sont, y compris les deux morceaux chorales Bande organisée et La vie du binks. Seul le premier extrait de JVLIVS II, Marché noir, est un morceau solo . Même constat chez PLK, dont les quatre morceaux sont des featurings ( techniquement il rappe seul sur Pas bien, le morceau issu de la BO du film En passant pécho, mais Kore est crédité ) .

Les deux artistes ont réagi sur Twitter, se félicitant mutuellement . Pour rappel, ils ont déjà collaboré ensemble, sur le morceau Hier, issu de l’album Polak de PLK . SCH réussit tout de même la performance de placer deux morceaux dans le Top 10, avec Marché Noir et Bande organisée.

Qu'en est - il sur les autres plateformes ?

PLK et SCH parviennent à placer trois morceaux chacun dans les cinquante premières places du Top 100 France Apple Music, qui est outrageusement dominé par Uzi ( 15 morceaux ! ) grâce à son album Cœur abîmé. C’est exactement la même chose chez Deezer, avec trois morceaux pour PLK et SCH, Benab ayant la mainmise sur top 50 avec 8 morceaux, issus de son projet Au clair de la rue ( Part . 1 ).