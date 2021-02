PLK et Kore réunis sur "Pas Bien", extrait de la BO d'"En Passant Pécho"

Le film "En passant pécho" est disponible sur Netflix. En toute logique ce sont les morceaux de la BO qui deviennent dispo dans le même temps ! Parmi eux... l'excellent "Pas bien" de Kore et PLK !

par Team Mouv'

C'est officiel, le film En passant pécho est enfin disponible sur Netflix ! Vous allez avoir le plaisir de découvrir les nouvelles aventures d'Hedi et Cokeman qui, si on en croit le trailer, vont être hilarantes . Mais ce n'est pas tout ! En plus de bien rigoler il y a fort à parier que vous allez aussi pouvoir apprécier de la bonne musique . . .

Comme au quartier voir Cokeman sans Hedi

À la fin du trailer, c'est PLK en personne qui nous promettait un son pour la BO du film. Et ce son, intituléPas bien, est lui aussi désormais dispo sur les plateformes de streaming, ce que le label AWA n'a pas manqué d'annoncer via un post Twitter . C'est avec plaisir qu'on retrouve PLK et Kore sur une prod entrainante mais tout en douceur . En un peu plus de deux minutes, les artistes nous donnent peut être un aperçu de l'univers du film : "pour des sommes alléchantes des amis deviendront méchants" .

Que de raisons de foncer voir le film . . . et ce n'est pas fini ! On nous dit dans l'oreillette que ce n'est autre que le seul et unique Heuss l'Enfoiré qui a également rejoint cette BO de folie aux côtés de Kore avec le son Gucci Versace, lui aussi désormais dispo . Et connaissant l'artiste, on part forcément sur un hit . Du bon rap, de la rigolade . . . que demande le peuple ?