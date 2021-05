PLK dévoile un morceau inédit sur Instagram

Le rappeur continue à teaser son prochain album. L'attente devient insoutenable...

Il s'agit au moins du troisième extrait que lâche PLK. Autant de teasers qui ne font qu'accroitre notre impatience . Quand sortira l'album ? Deux storys Instagram, une en avril et une autre en mai ont fait monter la pression en attendant une suite à l'album Enna . Et que dire du fait que le rappeur parisien ait été vu en studio avec SCH ? Autant d'indices qui nous laissent penser que la suite arrive bientôt pour Polak .

En attendant, PLK continue de teaser . Pas de court extrait cette fois mais un morceau de deux minutes dévoilé avec un visuel sur son compte Instagram. Une vidéo tournée avec effet VHS qui montre un PLK en train de vivre sa meilleure vie : jet - ski, plage, piscine et bonnes bouteilles . Côté son, on découvre une instru simple mais extrêmement efficace et le flow si caractéristique de Polak . Le morceau est presque trop court . On en veut plus !

