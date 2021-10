PLK annonce "ENNA BOOST", la réédition de son album

Sur Instagram, PLK vient d'annoncer la sortie de "ENNA BOOST", la réédition de son dernier albulm.

par Team Mouv'

La nouvelle est enfin tombée, après un teasing sur ses réseaux sociaux. C'est avec la diffusion live d'une vidéo sur Instagram, que PLK a annoncé l'arrivée de la réédition de son album ENNA, qui s'intitulera ENNA BOOST.

Alors que son album vient tout juste d'être certifié double disque de platine, pour plus de 200 000 albums vendus, il surprend tout le monde en annonçant déjà la suite .

10 nouveaux titres sur Enna Boost

Cette réédition ultra attendue de Enna sera composée de 10 nouveaux titres qui viendront s'ajouter à la version actuelle de 18 morceaux . Enna Boost sera composé uniquement de titres inédits, et trois invités sont annoncés sur le projet. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui . Autre élément important, la date de sortie n'a pas encore été communiquée, mais cela devrait arriver très vite dans les semaines à venir . Plus d'infos à venir le 7 octobre .