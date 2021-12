"Petrouchka", "Mona Lisa"... le top 10 des clips les plus vus en 2021 en France

Comme tous les ans, YouTube fait le bilan de son année avec le top des clips les plus vus.

par Team Mouv'

Ce mercredi 1er décembre, YouTube a livré son top de l'année. Et le grand gagnant côté musique c'est Naps avec son tube La Kiffance, qui cumule plus de 107 millions de vues sur l'année 2021. D'ailleurs le rappeur marseillais est présent trois fois dans le classement, en featuring avec Alonzo sur La Seleção (3ème) et avec La Danse des bandits en featuring avec SCH (8ème).

Le rap toujours en tête des classements

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, le rap triomphe dans les classements. 8 artistes sur 10 sont considérés comme des rappeurs, et pour ce qui est de Tayc et Wejdene, ils sont très proches de l'univers hip hop.

Derrière La Kiffance de Naps, on retrouve Moha K avec Vroum Vroum, puis Petrouchka de Soso Maness et PLK. Ninho est 5ème avec Kore pour Mon poto, tandis que Booba et JSX sont à la 7ème position avec le tube Mona Lisa.

Naps - La Kiffance Moha K - Vroum Vroum Soso Maness - Petrouchka ft. PLK Alonzo - La Seleção Feat Jul & Naps Kore, Ninho - Mon poto Tayc - Le Temps Booba - Mona Lisa Feat JSX Naps (ft SCH) - La Danse des bandits Marwa Loud feat Moha K - Bimbo Wejdene - Réfléchir2.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix