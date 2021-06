"Petrouchka" de Soso Maness et PLK est single d’or en 13 jours

Soso et PLK, c'est une équipe qui gagne !

par Team Mouv'

C'est complètement Soso Manesque : en seulement deux petites semaines, PLK et Soso ont décrochés la certification de single d'or pour le titre délirant Petrouchka. Le clip de cette dinguerie est disponible depuis seulement 13 jours et on vient d'apprendre que la certif' venait de tomber, via une information repérée par le site RapfrActus.

Le single d'or le plus rapide de l'année !

Comme le précise RapfrActus, il s'agit là d'un record ! PLK et Soso Maness ont réalisé l'exploit de décrocher cette certif' en 13 jours . Visiblement super heureux d'un tel record, Soso s'est empressé de commenter cette bonne nouvelle sur ses réseaux : "Choqué bronzé" s'amuse le rappeur . Il a également partagé une photo sur laquelle il apparait accompagné de toute l'équipe de tournage :

Capture d'écran de la storie Instagram de Soso Maness (@sosomaness)

Soso Maness est en feu

Sur Petrouchka, les deux rappeurs se sont amusés à reprendre l'air de la célèbre chanson Kalinka, écrite en 1860 par le célèbre compositeur Ivan Larionov . Le titre est extrait de l'album Avec le temps qui réalise un gros démarrage depuis sa sortie le 4 juin dernier . Récemment, Soso Maness a retrouvé la scène en étant l'invité surprise du concert de SCH organisé par Green Room à Marseille ce 15 juin 2021 ! On y était, tu peux retrouver le déroulé du concert sur Mouv . fr !