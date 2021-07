“Petrouchka” de Soso Maness et PLK est single de platine

C'est un record pour le titre de Soso Maness et PLK "Petrouchka" qui explose tous les scores.

par Team Mouv'

On arrête plus le succès grandissant de Petrouchka, le morceau de Soso Maness featuring PLK qui vient d'acquérir une nouvelle certification ! C'est le troisième single de son dernier album Avec le temps, sorti le 4 juin dernier et il n'arrête pas d'exploser les scores .

Explosion des scores

Devenu numéro un des ventes, Petrouchka est rapidement devenu le titre le plus streamé de France, mais ce n'est pas tout : en seulement 13 jours après sa sortie le hit devenait single d'or. Voilà qu'aujourd'hui le morceau aux sonorités entêtantes passe un cran au dessus et vient d'obtenir la certification single de platine. Une ascension tout à fait Soso Manesque qui fait plaisir à voir . Le résultat d'une fidélité sans faille de son public .

Pour célébrer cette incroybale bonne nouvelle, on vous remet le clip complètement déjanté :

