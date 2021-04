Oxmo Puccino va sortir son premier roman

Oxmo Puccino s'apprête à ajouter une corde à son arc.

par Team Mouv'

Alors que sa plume est déjà connue et reconnue à travers toute la France ( et le monde ) pour avoir écrit des morceaux tels que J'ai mal au mic, le grand Oxmo Puccino s'apprête à faire un premier pas dans le monde de la littérature. En effet, Ox va sortir son premier roman !

Le roi du "storytelling"

Déjà disponible en pré - commande, Les réveilleurs de soleil retrace l'aventure d'une petite fille dans un monde post - apocalyptique où le jour ne se lève plus depuis 10 ans. Sa mission ? Rallumer le soleil qui s'est éteint et ainsi sauver son grand - père. "Je n'arrive pas à y croire" confiait Oxmo dans son message Instagram annonçant la bonne nouvelle à ses fans "Amour sur chacun ( e ) d’entre vous Flowers . Merci infiniment" :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Synopsis : "Alors que le jour ne se lève plus, que les plantes ne poussent plus, Rosie, dix ans, va se lancer dans un périple pour réveiller le soleil et sauver son grand - père . "

"Le 19 mai"

Les réveilleurs de soleil, le premier roman du "Black Jacques Brel", sera donc disponible à partir du 19 mai . Le média spécialisé Livreshebdo indique qu'il sera tiré à hauteur de 55 000 exemplaires. Un très beau tirage pour un premier roman, mais n'est pas Oxmo qui veut .

Au cours de sa longue carrière, Ox a porté une attention particulière à l'art du "storytelling", ce qui l'a par exemple conduit à écrire le classique Pucc Fiction, en feat avec un certain B2oba :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Côté peu - ra, Oxmo Puccino était récemment à l'affiche de la collab' et du clip titanesque organisé par Médine : Grand Paris 2, dispo depuis novembre 2020 .